Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est dans une forme époustouflante ! 3 Matchs en Ligue 1 Sénégalaise et déjà 5 buts marqués.

Grâce à son triplé réalisé ce week end contre l’Us Gorée, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng porte son compteur à 5 buts et devient de loin le meilleur canonnier de la Ligue 1 sénégalaise après seulement 3 journées.

L’attaquant de 19 ans est sur sa belle lancée du challenge des champions où il avait terminé champion, meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi avec 4 réalisations. Sur l’ensemble de ses 7 derniers matchs avec Diambars , Bamba a marqué 9 buts et affiche un ratio de 1,6 but/ match en championnat.

C’est impressionnant !

