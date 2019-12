Il a réussi une bonne première partie de saison. Auteur de 10 buts avec le Metz, Habib Diallo est la force du club promu qu’il a sorti de la zone de relégation.

Encore une fois, il a assuré son rôle de buteur devant Dijon en inscrivant un but et délivrant à la fin une passe décisive. Un match nul (2-2) qui a sorti la tete du club mosselan de l’eau. Désormais, Metz est à la 17e place du classement de la ligue 1 Conforoma. Dans un match où il a vécu toutes les émotions, Habib Diallo a su tirer son épingle du jeu. Il compte désormais 10 buts et une passe décisive à la fin de la première de la saison.

Selon Opta qui est spécialisé sur les statistiques des joueurs, le thiessois de 24 ans est impliqué sur 11 des 17 buts du FC Metz soit un pourcentage de 65 %. Il s’agit du meilleur ratio des 5 grands championnats européens.

Des performances qui font que le FC Metz ne compte pas mettre leur meilleur buteur sur la liste de vente lors du mercato d’hiver. Selon l’Equipe, la direction est claire à ce sujet, Habib Diallo ne partira pas à moins qu’elle ne reçoit une offre mirobolante et peu probable supérieure à 20 millions d’euros. Rappelons que l’attaquant formé à Génération Foot est courtisé par des clubs de la Premier League (Leicester, Newcastle…)

Pour montrer qu’ils tiennent à Habib Diallo, les messins sont entrain de chercher un attaquant pour l’épauler. « Il faut un élément susceptible d’améliorer notre capacité à percuter et à alimenter encore mieux notre avant-centre Habib Diallo » a expliqué Philippe Gaillot, directeur général adjoint en charge du sportif. Le reste des attaquants ne semblent pas pouvoir faire ce travail. Ibrahima Niane est le deuxième meilleur buteur avec 3 réalisations suivi de Opa Nguette (2) et Habib Maiga (1).

Rappelons qu’en juin, Habib Diallo a prolongé son contrat avec le FC Metz jusqu’en 2022. Actuellement en vacances, le retour des joueurs messins dans leur club est prévu le 30 décembre.

