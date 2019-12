Génération Foot, champion en titre est tombée ce samedi à domicile (1- 2) face à Niary Tally. Cela ne lui était plus arrivé à Déni Birame Ndaw depuis la saison 2017 – 2018.

D’ailleurs, la saison passée, c’est lors de la toute dernière journée que GF avait subi sa première (et unique) défaite en Ligue 1. Ce revers des « Grenats » dès la 3ème journée est donc l’un des évènements du weekend.

L’autre fait marquant du samedi a trait aux premiers points récolté par le CNEPS Excellence et le Jaraaf. On attendait de voir laquelle de ces deux équipes s’inclinerait une troisième fois de rang. Eh bien, elles ont arrêté l’hémorragie en se neutralisant (1 but partout). Signal d’un nouveau départ ? on verra très bientôt.

Les résultats de samedi :

Génération Foot – Niary Tally 1 – 2 ;

CNEPS Excellence – Jaraaf 1 – 1

LSFP