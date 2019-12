Pourtant rapidement mené, Monaco a écrasé Lille (5-1), ce samedi, lors de la 19e journée de Ligue 1.

Malgré leurs bonnes intentions, les Monégasques se faisaient surprendre par Osimhen, qui profitait d’un caviar d’Ikoné pour tromper Lecomte d’un joli piqué (0-1, 14e). Pas abattus, les locaux revenaient rapidement dans le coup grâce à Gelson Martins, qui convertissait une offrande de Ben Yedder (1-1, 23e). En confiance, l’ASM passait même devant puisque Keita Baldé reprenait victorieusement de la tête un centre parfait d’Aguilar (2-1, 29e).

Libéré, Monaco prenait un peu plus d’avance au retour des vestiaires grâce à Ben Yedder, qui était à l’affût après un arrêt de Maignan devant Keita Baldé (3-1, 53e). En pleine confiance, les Asémistes régalaient Louis II et marquaient un but exceptionnel par l’intermédiaire de Ben Yedder, à la réception d’un caviar d’Aguilar après un travail monstrueux de Golovin (4-1, 66e), alors que Glik y allait aussi de son but dans le temps additionnel (5-1, 90e+3). Une dernière en 2019 en apothéose… mais insuffisant pour sauver Leonardo Jardim ?

