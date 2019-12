A l’usure, Rennes est parvenu à arracher la victoire contre Bordeaux (1-0), ce samedi, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Dans un match rythmé, les deux équipes avaient du mal à prendre le dessus sur des défenses bien regroupées. Si les Rennais se montraient les plus dangereux avec des tentatives de Niang et Bourigeaud, les Girondins restaient bien en place et faisaient preuve de solidarité.

En seconde période, la partie restait indécise… jusqu’au dernier quart d’heure. Sur un excellent ballon de Del Castillo, Niang trompait Costil d’une frappe croisée à ras de terre (1-0, 82e). Une réalisation cruciale qui permet à Rennes de terminer l’année 2019 sur le podium !

Voici la réaction du seul buteur du match, Mbaye Niang. « On est très contents, au vu de la seconde mi-temps c’est mérité. On a poussé, on a eu des occasions. On va passer les fêtes de Noël sur le podium. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer, le championnat est encore long, on va essayer de continuer sur cette dynamique […] Ces derniers temps, on a souvent débloqué les matches dans les dernières minutes. On sait qu’un match de foot, c’est long, il faut insister, c’est ce qu’on a fait et on a mérité cette victoire ».

Mbaye Niang offre la victoire à Rennes sur Bordeaux (1-0) 8e but de la saison pour Niang ! 🇸🇳👏🏾#wiwsport pic.twitter.com/tiTiRXinYD — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) December 21, 2019

Maxifoot