Sochaux est la première équipe à perdre cette saison à Orléans (1-0), punie par son inefficacité en attaque, et par une usure générale. Les Sochaliens finissent la phase aller à la 9ème place. Que la trêve de Noël repose les têtes et les corps pour repartir requinqués en 2020 !

ce vendredi soir, à l’occasion de la 19ème journée de Ligue 2. Les jaune et bleu sont encore tombé. En les laissant marquer le but de la victoire à l’heure de jeu, en oubliant le marquage sur Joseph Lopy. L’ex-sochalien, se faisant un plaisir de battre de la tête le gardien Zigi, totalement impuissant sur le coup.

Voilà une défaite qui fait désordre chez le dernier du classement, tout heureux de signer son premier succès de la saison devant son public. Sochaux est désormais 9ème au classement à la trêve hivernale avec un 5ème match d’affilée sans succès en championnat. Il était temps que l’année se termine !

Omar Daf ne cachait pas sa déception à l’issue du match « Cette défaite est rageante, on est très, très énervés, maison peut s’en prendre qu’à nous-mêmes parce qu’on a eu les occasions pour marquer.En début de saison, ces actions-là on les mettait au fond rapidement, plus maintenant ! On a des situations ce soir encore contre Orléans, qui nous auraient permis de repartir d’ici avec le sourire, et de finir l’année en beauté« se désole le coach sochalien.

Le technicien sénégalais sait que son équipe réalise une très mauvaise opération en perdant à Orléans. Guingamp et Valenciennnes passent devant les jaune et bleu au classement. Les hommes d’Omar Daf terminent la phase aller à la 9ème place, conséquence d’une série noire de 5 matches d’affilée sans gagner (2 points pris sur 15 possibles) « On a le classement que l’on mérite » affirme le technicien sénégalais qui poursuit « A un moment donné, en début de saison, on a été très performants, on a pris les points, on s’est donné de l’oxygène, il y a eu beaucoup d’engouement. Tout ça, les joueurs l’ont mérité, mais ils ont fourni beaucoup d’efforts, ils ont fourni du beau jeu, donné beaucoup d’émotions. Il faut retenir tout ça, mais on a un effectif réduit, et on le paye sûrement en cette fin d’année. »

wiwsport.com avec Francebleu