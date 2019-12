Le président de la république Guinéen, Alpha Condé a procédé à l’inauguration du siège du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2025). A cette occasion, Alpha Condé a vigoureusement critiqué les autorités sportives de son pays qui, selon lui, responsables des mauvais résultats des différentes sélections nationales.

« C’est un grand plaisir pour moi d’inaugurer ce siège, bien que l’année 2019, n’a pas été une année qui soit à l’honneur du football guinéen, car l’image que vous avez donnée au Caire (Égypte) n’est pas une image digne de vos prédécesseurs. Vous venez de parler du Hafia, et en plus de cela même nos juniors, nos cadets qui ont été en finale ont été disqualifiés par la faute des dirigeants.

vous avez trahi le peuple de Guinée,

« Donc, nous devons dire la vérité aux responsables du football, vous avez trahi le peuple de Guinée, parce qu’il y a une crise au sein de la fédération guinéenne de football. Le peuple de Guinée adore le football et le football unit les guinéens, du plus vieux au plus jeunes. Tout le monde est fier de nos 23 mais les dirigeants n’ont pas été à la hauteur, j’espère qu’ils vont se rattraper et que d’ici le COCAN 2025, nous aurons une équipe guinéenne en finale sinon remporter la coupe, car vous devez vous rattraper. Tout le monde sait que quand Hafia, jouait, mêmes les citoyens des pays où il jouait acclamaient l’équipe guinéenne, parce qu’on disait que c’était des brésiliens », a affirmé le président Alpha Condé au micro de Guinéefoot.

