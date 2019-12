Ouverture du score pour Liverpool de Sadio Mané. En finale de la Coupe du Monde des clubs opposant Liverpool aux Brésiliens de Flamengo les coéquipiers de Sadio Mané mènent désormais devant Flamengo à moins de 15 minutes de la fin des prolongations.

Sur une ouverture d’Henderson troue Rodrigo Caio et le ballon parvient à Mané devant la surface brésilienne. Le Sénégalais se retourne et glisse un ballon exquis à Firmino, qui s’avance dans la surface et crochète Diego Alves et Rodrigo Caiao, avant de terminer du pied droit. Liverpool se rapproche de son objectif…

