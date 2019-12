La sélection tunisienne de Football ne participera pas au prochain CHAN. La Fédération Tunisienne de Football a annoncé le retrait de sa sélection du championnat d’Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux.

Et c’est non. la Tunisie ne participera au CHAN du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. C’est ce qu’annonce la FTF (Fédération tunisienne de football) après consultation des clubs. Le bureau fédéral a précisé que cet abandon fait suite au changement de la date de la compétition qui passe de janvier à avril et qui aura un impact négatif sur les joueurs sur les compétitions locales.

La FTF condamne le changement de calendrier de la compétition (de janvier à avril). Elle juge le calendrier incompatible avec ses compétitions.

Vainqueur de l’édition 2011, la Tunisie laisserait ainsi sa place probablement à la Libye, si la décision était entérinée par la Caf. Reste à savoir si l’instance continentale va sanctionner l’équipe tunisienne

wiwsport.com