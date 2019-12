Un jury composé de journalistes, d’ancien joueurs et entraîneurs a dressé le classement des 100 meilleurs joueurs de l’année 2019. Parmi les heureux élus, on retrouve 3 lions, vices champions d’Afrique, a appris wiwsport.

Le célèbre média anglais a classé Sadio Mané dans le trio tete de son classement des 100 meilleurs joueurs de l’année 2019. Quatrième au ballon d’Or 2019, meilleur joueur de l’année décerné par le magazine français « So Foot », grand favori pour le titre de meilleur joueur africain de l’année, la star sénégalaise devance dans ce top 100 le géant Ronaldo (4e) et se classe à la troisième place derrière son coéquipier, Virgil Van Djik (2e) et Lionel Messi (1e).

Autre star Sénégalaise, la muraille de Naples, Kalidou Koulibaly occupe la 30e place du top 100. Meilleur défenseur de la série A cette année. Il a également aidé le Sénégal à atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des nations, bien qu’il ait été suspendu face à l’Algérie , et a été nommé nouveau capitaine de son équipe nationale en novembre. Le Sénégalais devance ainsi Neymar de PSG (31e), Riyad Mahrez (49e).

Idrissa GANA Gueye est le troisième sénégalais dans ce top 100. Il n’est peut-être pas le nom le plus fastueux que le PSG ait acheté ces dernières années, mais l’international sénégalais a eu un impact stellaire depuis qu’il a rejoint le club pour un peu moins de 30 millions de livres d’Everton, qui lui a beaucoup manqué. Il a également joué un rôle de premier plan en aidant son pays à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après avoir marqué le but vainqueur lors de la victoire en quart de finale contre le Bénin. Le milieu récupérateur se classe ainsi à la 95e place devant les grands noms du football comme le brésilien Coutihno (100e) ou encore Lacazette d’Arsenal (99e).

The 100 best male footballers 2019: see how every judge voted https://t.co/i0tNHjn073 — The Guardian (@guardian) December 20, 2019

wiwsport.com