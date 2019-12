L’attaquant sénégalais était en conférence avant-match. Moussa Konaté aborde avec sérénité la rencontre face au PSG. Il assure ne pas faire ce déplacement pour regarder la Tour d’Eiffel, pas de tourisme!

Il reprend du poil de la bête. Auteur du but égalisateur face à Dijon lors de la 18e journée, Moussa Konaté veut rester sur cette belle lancée. Blessé depuis le 13 septembre passé, il fait un bon retour avec son premier but de la saison et une passe décisive à son compteur. « Physiquement, ça commence à aller, ça fait plaisir d’avoir pu faire 90 minutes. Ça fait vraiment plaisir ! Je reviens de blessure, ça ne va pas être facile mais le staff est là pour aider. »

Ce samedi à 19 heures 45 minutes, Amiens se déplacera sur la pelouse du Parc des princes. L’attaquant de 26 ans est excité à l’idée d’en découdre avec le PSG. « C’est des rencontres que j’attends tous les weekends, je prends le match du PSG comme tous les autres matchs. Après, on sait que Paris domine le championnat. Mais on ne ne va pas là-bas pour visiter Paris, ou autre chose. Je ne pense pas que je vais me focaliser sur le PSG. On a un bon groupe. Amiens, c’est une équipe qui veut grandir. Aujourd’hui, si on part à Paris, avec les deux matchs qu’on vient de faire, je pense qu’on peut y aller avec l’esprit léger et avoir confiance. »

Le match nul face à Dijon lors la précédente journée est une bouffée d’air pour le club qui restait sur une série de 4 défaites. S’y ajoute cette victoire en huitiémes de finale de la coupe de la ligue face à Rennes (3-2). « La victoire redonne de la confiance. Quoi que l’on puisse dire, on sortait d’une longue série de défaites. Là, on a fait deux victoires. Donc je pense que c’est la bonne période pour aller attaquer Paris » analyse le coéquipier de Gana Gueye en sélection.

[VIDEO] Conférence de presse d'avant Match, PSG – ASC : Moussa Konaté | Amiens SC Football https://t.co/z85AJb1zWZ — Amiens SC Addict (@AmiensSC_Addict) December 20, 2019

Face à une bonne équipe du PSG, qualifiée en huitiemes de finale de la ligue des champions, Moussa Konaté ne laisse paraitre aucune crainte. Pour lui, c’est un match avec des points à prendre. « Les joueurs de Paris sont tout le temps en forme, après on ne va pas aller à Paris pour les regarder, les laisser nous battre rapidement. On va y aller pour prendre des points là-bas. Après le match, on verra ce qu’il va se passer mais que l’état d’esprit est le même pour tout le monde et on fera le maximum pour ramener des points. Paris reste une équipe avec 11 bonhommes sur le terrain. Ce sera un bon match ! J’ai des coéquipiers et le staff qui sont là pour m’aider. Que je marque ou pas, l’essentiel est que l’équipe gagne. Si on gagne, je suis content. »

Il ajoute: « Cela pourra être un match frustrant, parce qu’ils auront peut-être la possession. Mais c’est un match qu’on va aborder avec beaucoup de confiance et on va essayer de faire le maximum pour fatiguer Paris, et pour y arriver. » Alors qu’il retrouve sa place petit à petit dans l’effectif amiénois, Moussa avertit : « Je suis prêt à tout. Peu importe les kilomètres que je ferai sur le terrain. La seule question que je me poserai après le match, c’est si on a gagné ou pas. »

Amiens SC se trouve à la 17e place du classement devant 3 clubs. Elle est à égalité de points avec Dijon (17pts) et un point de plus que le FC Metz.

