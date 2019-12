La bataille psychologique a démarré. Jules Baldé, après avoir récupéré l’avance sur cachet, a ouvert les hostilités pour chauffer Modou Lô : «Rien ne sera laissé en rade. Lorsque les barrières seront fermées, Modou Lô saura. Beuré, daan rek.

Nous avons croisé Malick Niang par le passé. Donc ce combat n’est pas le plus dangereux pour Ama Baldé. Contre Malick Niang, personne ne misait sur lui. Mon père venait juste de rejoindre l’au-delà. Il était seul, mais grâce à son courage, sa force et sa bravoure, il a réussi à battre le lutteur le plus craint à cette époque. Modou Lô ne fait pas peur à Ama Baldé. Et lorsque les barrières seront fermées, Modou Lô saura qui est Ama Baldé », tonne Jules Baldé au bout du fil.

Sunu Lamb