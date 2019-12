Au Sénégal, le sport le populaire reste la lutte traditionnelle. Cependant, le pays de la Teranga laisse une chance au MMA, un sport de combats de l’extrême d’investir ses terres. En revanche, le lutteur Balla Gaye 2 reste réticent quant à l’installation du MMA au Sénégal.

Une affluence due au manque de moyens des promoteurs sénégalais.

C’est quoi le MMA ?

Le Mixed Martial Arts (MMA), c’est ce sport de combat mêlant des techniques de lutte, de karaté ou encore de box, où presque tous les coups sont permis.

Les téléspectateurs Sénégalais avaient l’habitude d’apercevoir cette pratique, dans les films de l’acteur belge Jean-Claude Van Damme, qui incarnait un champion de karaté en lice dans un tournoi clandestin avec la crème de la crème des arts martiaux, où tous les coups sont autorisés.

Plus récemment, Au Sénégal, c’est le lutteur Bombardier qui a largement participé à faire connaître ce sport en acceptant d’entrer dans cette discipline. Son premier combat s’est déroulé à Bâle contre le champion MMA de la Suisse, Rocky Balboa. Un autre Sénégalais. Un choc de géants remporté finalement par le B52 de Mbour. Depuis, les Sénégalais commencent à découvrir de plus en plus ce sport d’où l’entrée en lice du lutteur de Lansar, Siteu. Ce dernier, en est à sa deuxième victoire en deux combats. Eh oui, après avoir longtemps été suivi, le MMA est légalisé au Sénégal.

Une première au Sénégal

En effet, le 14 décembre à Dakar au Sénégal, l’organisation ARES Fighting Championship a fait ses grands débuts. Le premier événement majeur de MMA en Afrique, s’est déroulé à Dakar au Sénégal. Pour ce tout premier événement, on a droit à l’entrée en lice du nouveau champion de la lutte traditionnelle Reug Reug. Ce dernier, a particulièrement retenu les attentions. En effet, l’attraction de la carte ici à Dakar, c’est le monstre physique Reug Reug (1.96m, 120kg). Impressionnant en lutte simple, il est invaincu dans l’arène en lutte sénégalaise avec frappes (15 combats, 13 victoires, 2 sans-décision). Faisant ses grands débuts en MMA contre l’expérimenté Sofiane Boukichou (vétéran du Cage Warriors, l’une des meilleures organisations européennes), il a été phénoménal ! Ce combat n’a duré que quatre minutes avant que le champion de Thiaroye ne mette complètement K.O son adversaire. De plus en plus, les lutteurs sénégalais sont vus comme des potentielles terreurs dans la discipline. Ces derniers se ruent également en masse vers le MMA à défaut de manque de combat dans la lutte avec frappe. Ce qui déplaît le champion de Guédiawaye, Balla Gaye 2.

Balla Gaye 2 s’oppose au MMA

Interrogé d’emblée par nos confrères de Lutte Tv, sur une possibilité de le voir un jour effectuer son entrée en MMA, Balla Gaye 2 répond : « Bien sur pourquoi pas. Si c’est organisé en Europe et qu’on me paye un bon cachet, je vais le faire. Par contre, avec des cachets de quatre millions de F CFA, ça ne vaut pas la peine franchement ».

Concernant l’installation du MMA au Sénégal, l’ancein Roi des arènes reste catégorique. Il invite les acteurs de la lutte à ne pas accepter que ce sport prenne de l’ampleur au Sénégal au détriment de la lutte traditionnelle, qui selon lui est le « sport national ».

Sanslimites