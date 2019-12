Six villes dont Addis-Abeba, Nairobi ou Pretoria ont été retenues pour l’édition 2020 de l’African Athletics Tour, un circuit de meetings initié par la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) et programmé entre mars et mai, annonce l’instance dirigeante de l’athlétisme continental dans un communiqué.

« Les villes d’Addis-Abeba (Ethiopie), de Brazzaville (Congo), de Djibouti (Djibouti), de Nairobi (Kenya), de Pretoria (Afrique du Sud) et de Yaoundé (Cameroun) ont été retenues pour ce circuit 2020 », peut-on lire.

Selon le communiqué, les meetings prévus pour se tenir « entre le 1er mars et le 31 mai 2020, ont reçu la confirmation officielle des fédérations concernées ».

« Le calendrier de la compétition sera dévoilé dès que les fédérations retenues communiqueront les dates de leur meeting et pour l’heure, la capitale djiboutienne a choisi la date du 13 mars 2020 pour organiser son meeting », a signalé le communiqué.

L’African Athletics Tour est un circuit panafricain lancé par la Confédération africaine d’athlétisme en 2018.

