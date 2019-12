Selon le communiqué de l’écurie Fass, Papa Sow s’est auto-exclu en violation du règlement intérieur.

Par la suite, «le Bureau exécutif a pris acte de sa réaction pour lui notifier mercredi (hier 18 décembre) son exclusion définitive de l’écurie de Fass pour le conforter dans la position qu’il a toujours eue à l’égard de l’écurie Fass et de ses dirigeants ».

Considérant tout ce qui précède, le Bureau exécutif de Fass informe à qui de droit «que Papa Sow n’est plus lutteur de l’écurie. Dès lors, il ne peut agir au nom de cette entité». Pis, décident les dignitaires de Fass, «tout acte de sa part ne peut qu’être que personnel et n’engage aucunement la responsabilité de l’écurie dont il ne fait plus partie. Ainsi donc, le bureau de l’écurie Fass en déduit que «le lutteur Papa Sow s’est désengagé de lui-même en refusant de signer et en barrant toutes les dispositions organisant le fonctionnement de l’écurie».

Sunu Lamb