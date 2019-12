Après la victoire de Liverpool 2-1 sur Monterrey en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, mercredi, un journaliste égyptien a interpellé Sadio Mane sur sa relation avec Mo Salah.

Sadio Mané a une nouvelle fois réitéré son amitié avec son coéquipier Mohamed Salah. «Nous (lui et Salah) sommes de très très bons amis. Je ne sais pas de quel genre de problèmes les gens parlent. Il n’y a absolument aucun problème entre nous », a déclaré Mane.

L’attaquant sénégalais appelle même les fans égyptiens à continuer de soutenir son ami. « J’espère que les fans égyptiens continueront de soutenir Salah parce qu’il se bat pour son pays et essaie de faire de son mieux pour aider l’Egypte à obtenir de meilleurs résultats. A bientôt au Caire. »

Les deux ambassadeurs du continent africain s’étaient offert un spectacle lors d’un match à Burnley, plus tôt dans la saison. Des incidents qui avaient conduit à des spéculations selon lesquelles les deux joueurs ne s’entendaient plus, mais Mané et Salah ont depuis rejeté ces allégations pour apaiser les craintes des supporters.

L’Egyptien a débuté mercredi face aux Mexicains, tandis que la star sénégalaise a dû attendre la 68e. Les hommes de Jurgen Klopp se sont tardivement imposés grâce à Naby Keita et Roberto Firmino, une entrée payante. Ils affronteront les Brésiliens de Flamengo en finale samedi après-midi.

Mané et Salah font les beaux jours de Liverpool depuis deux saisons. En pleine forme, et très décisifs, ils espèrent aider Liverpool à remporter son premier trophée en Coupe du monde des clubs.

Wiwsport.com