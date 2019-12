Après avoir disparu de la circulation en novembre, Ibrahima Niane semble retrouver la confiance, à l’image de ses deux apparitions intéressantes à Nice et contre Marseille. L’attaquant sénégalais se tient prêt en cas de défection d’Habib Diallo, ce samedi à Dijon.

«Je veux devenir un grand joueur. Je le sais depuis que je suis tout petit.» En juin 2017, Ibrahima Niane débarquait au FC Metz avec de l’ambition. Celle d’un gamin très prometteur qui venait d’empiler les buts en D1 sénégalaise avec Génération Foot. Son premier chef-d’œuvre en Lorraine, quelques semaines plus tard en match amical contre Crystal Palace (1-1) , confirmait que le club mosellan avait déniché un diamant brut.

Deux ans et demi plus tard, le potentiel monstrueux d’Ibrahima Niane saute toujours aux yeux, mais le natif de M’bour tarde encore à l’exprimer. Après une première saison d’apprentissage (2 buts en 13 matches de Ligue 1 en 2017-2018), l’attaquant sénégalais reste sur un bilan de 10 réalisations en 33 apparitions en Ligue 2.

Traversée du désert

Mais l’exercice actuel est plus compliqué pour lui. Le joueur de 20 ans n’a été titularisé qu’une fois ( à Angers le 24 août , 3-0) et il avait un peu disparu des radars ces dernières semaines. Une poignée de minutes face à Montpellier (2-2), à Lille (0-0)… et puis plus rien pendant un mois !

Une traversée du désert que Niane n’avait pas vraiment expérimentée la saison dernière en L2, lorsque le staff messin procédait à un turn-over avec Habib Diallo en pointe. Le problème, c’est que son « grand frère » est devenu indéboulonnable à la pointe de l’attaque messine.

Alors « Ibou » doit se contenter de miettes. De bouts de matches, souvent sur l’aile. Tout juste a-t-il pu suppléer Diallo, blessé, le 28 septembre contre Toulouse (2-2), ou contre Brest en Coupe de la Ligue le 30 octobre (1-1, 3-4 aux t.a.b.). Les deux fois, Niane a d’ailleurs inscrit un but mais sans vraiment convaincre dans le jeu.

Et s’il parvenait enfin à sortir la tête de l’eau ? À Nice, le 7 décembre (4-1), le jeune attaquant a retrouvé un temps de jeu conséquent (41 minutes). Après un premier échec face à Walter Benitez, il a retrouvé son sang-froid et sa lucidité en réduisant le score. Et samedi dernier contre Marseille (1-1), son entrée en jeu à un quart d’heure de la fin a rappelé les qualités qu’on lui connaît : vitesse, percussion, puissance.

Tranchant dans ses prises de balle, Ibrahima Niane a envoyé un signal positif à son entraîneur : l’international U23 sénégalais semble avoir retrouvé la confiance et un niveau de jeu intéressant. Diminué physiquement, Habib Diallo est, à ce jour, toujours incertain pour le déplacement des Grenats à Dijon, ce samedi (20h45). Niane, lui, attend son heure…

Republicain-lorrain