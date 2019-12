Le dernier classement FIFA de l’année 2019 vient d’être publié et, en l’absence de rencontre internationale depuis celui de novembre, il est inchangé.

Le Sénégal n’a pas enregistré de changement dans ce nouveau classement. Les Lions sont toujours leaders en Afrique et gardent aussi la 20e place sur le plan mondial. L’Algérie, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations cette année, a elle marqué 135 points en 2019, grimpant à la 35e position. Le quinté africain est composé du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria (31-ème, +4), de l’Algérie (35-ème, +3) et du Maroc (43-ème, -1).

Au classement général, c’est la Belgique qui trône toujours en tête avec 1765 points, devançant la France et ses 1733 points tandis que le Brésil complète le podium avec 1712 points. Au pied du podium, pointe l’Angleterre (1661 points), suivie de l’Uruguay (1645 points), de la Croatie (1642 points) et du Portugal (1639 points). L’Espagne (1636 points), l’Argentine (1623 points) et la Colombie (1622 points) terminent également l’année dans le Top 10.

wiwsport.com