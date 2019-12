A l’issue des éliminatoires, on connait la composition complète des groupes de la phase finale du Rugby Africa Cup 2020. Une compétition sous une nouvelle formule. Après avoir éliminé le Nigeria, Madagascar retrouve la Namibie et la Zambie dans le groupe A.

La Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe B avec le Kenya et le Maroc. Facile vainqueur de Maurice en éliminatoires, le Sénégal évoluera dans le groupe C avec l’Ouganda et l’Algérie.

Enfin, le groupe D est composé de Tunisie, Zimbabwe et Ghana. La phase finale du Rugby Africa Cup aura lieu en juin-juillet 2020.

Phase de poule de la RAC 2020 :

Groupe A : Namibie, Zambie, Madagascar

Groupe B : Kenya, Maroc, Côte d’Ivoire

Groupe C : Ouganda, Algérie, Sénégal

Groupe D : Tunisie, Zimbabwe, Ghana

30 mai 2020 :

Groupe A : Namibie – Zambie en Namibie

Groupe B : Kenya – Maroc au Kenya

6 juin 2020 :

Groupe C : Ouganda – Algérie en Ouganda

Groupe D : Tunisie – Zimbabwe en Tunisie

13 juin 2020 :

Groupe A : Zambie – Madagascar en Zambie

Groupe B : Maroc – Côte d’Ivoire au Maroc

20 juin 2020 :

Groupe C : Algérie – Sénégal en Algérie

Groupe D : Zimbabwe – Ghana au Zimbabwe

27 juin 2020 :

Groupe B : Côte d’Ivoire ou Rwanda – Kenya en Côte d’Ivoire

28 juin 2020:

Groupe A : Madagascar – Namibie au Madagascar

4 juillet 2020 :

Groupe C : Sénégal – Ouganda au Sénégal

Groupe D : Ghana – Tunisie au Ghana

Le tournoi final aura lieu dans un seul stade à déterminer :

29 juillet : Demi-finales

1er août : Finale et petite finale (3è place)

Source : TopAfricaSport