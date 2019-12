Ce mercredi (17h30), Liverpool va opposer aux Mexicains de Monterrey en demi-finales de la Coupe du monde des clubs pour tenter de s’offrir un premier titre mondial. Le technicien Allemand , Jürgen Klopp démarrera la rencontre sans la star sénégalaise, sur le banc au coup d’envoi d’un match.

S’il s’agit de l’objectif principal des hommes de Jürgen Klopp qui ont laissé filer le titre national pour un petit point la saison dernière (Manchester City a été sacré), une couronne mondiale viendrait récompenser une très belle année 2019 lors de laquelle ils ont décroché une 6e Ligue des champions.

⭐️ TEAM NEWS for our #ClubWC semi-final ⭐️

Virgil van Dijk is out due to illness.

— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019