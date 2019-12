A l’image de Maxence Prévot, absent pour cause de blessure (fracture de la pommette), Sochaux souffre d’une équipe amoindrie ces derniers temps. Les résultats s’en ressentent. Omar Daf a conscience du manque de profondeur de banc de sa formation. Il fait le dos rond, comme ses joueurs, en attendant des jours meilleurs et un peu de repos.

« On n’a déjà pas un effectif pléthorique. On savait que ça pouvait être difficile. Les joueurs ont été très pros. Cela nous a permis de tenir sur la durée. Mais les absents nous pénalisent actuellement. Pour les blessés, c’est inévitable, mais nous payons les cartons, c’est dommage. Quand on voit l’énergie et le mental que les joueurs ont déployé, vous pouvez compter sur nous pour aller chercher les 3 points à Orléans pour nous rapprocher un peu plus de notre objectif du maintien » , a précisé le technicien sénégalais sur maligue2.

wiwsport.com