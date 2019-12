Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Naples. Pour la première de Gennaro Gattuso sur son banc ce samedi face à Parme, Naples a connu une entame de match cauchemardesque.

L’équipe a cédé d’entrée en encaissant un but de Kulusevski à la quatrième minute. Et sur l’action, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, pilier défensif de la formation napolitaine, s’est arrêté net, visiblement touché aux ischio-jambiers.Le Roc sénégalais est sorti soutenu par le personnel médical de Naples mais sur ses jambes. Sebastiano Luperto, seul défenseur disponible sur le banc, est entré à sa place.

Gattuso rate ainsi son premier match à la tête de l’équipe et perd son meilleur atout défensif. En effet, Napoli devrait perdre un de ses meilleurs joueurs pour plusieurs semaines. Le défenseur central sénégalais souffre d’une blessure musculaire et, après les premiers contrôles effectués par le personnel médical, le club parle d’un soupçon d’étirement des ischio-jambiers de la cuisse droite. Ce qui devrait le mettre hors des terrains pour le reste de l’année 2019.

En Italie, On parle d’un mois d’arrêt (à confirmer), ce qui entraînerait l’absence de Kalidou Koulibaly pour les trois prochains matchs contre Sassuolo mais surtout face à l’Inter et la Lazio… On devrait donc le revoir qu’en 2020.

Avec le quotidien