Partenaire fondateur, Gorgui Sy Dieng s’est lancé dans un nouveau projet, MATTER Pro. C’est une agence spécialisée construite autour d’une équipe expérimentée , d’individus dévoués concentrés sur l’autonomisation des athlètes pour activer leur impact dans la communauté.

En concevant une plateforme de marque unique à chaque athlète, en l’aidant à découvrir son objectif et en développant une stratégie multiforme pour l’activer, MATTER Pro assure l’amplification de l’impact d’un athlète pour une efficacité maximale.

« Il y a eu une riche histoire d’athlètes utilisant leur influence pour créer un changement dans le monde. Aujourd’hui, plus que jamais, on attend des athlètes qu’ils mènent ce changement », a déclaré Quenton Marty , président de MATTER . « En conséquence, il existe une opportunité incroyable pour les athlètes de construire leur marque autour de l’objectif. En tirant parti de leur plate-forme et de leur visibilité, les athlètes peuvent unir et inspirer leur base de fans passionnés autour d’une cause dans un effort collectif pour multiplier leur impact, construire quelque chose qui durera. »

MATTER Pro a été développé par le personnel de MATTER et pionnier du marketing, Lou Raiola . Le financement de l’initiative MATTER Pro provient d’un partenariat entre la Fondation Roger et Nancy McCabe, la Fondation Gorgui Dieng et MATTER.

Fervent partisan de la construction d’un héritage durable et partenaire fondateur de MATTER Pro, Gorgui Dieng a déclaré: « MATTER et moi travaillons ensemble depuis de nombreuses années, ce qui fait une différence dans mon pays d’origine, le Sénégal . J’espère que grâce à MATTER Pro, d’autres athlètes peuvent également embrasser des causes importantes pour eux et créer leur propre héritage personnel. »

MATTER est un organisme sans but lucratif mondial basé au Minnesota qui a pour mission de faire avancer les gens en leur donnant une chance de vivre en meilleure santé. MATTER surmonte ces obstacles en donnant aux hôpitaux les outils dont ils ont besoin pour soigner les malades et les blessés de manière digne et en concevant des solutions pour créer des exploitations agricoles diversifiées et résilientes.

En novembre passé, Gorgui Sy Dieng a gagné le prix humanitaire de la NBA. Il devient ainsi le premier international sénégalais à remporter le prix «NBA Cares Community Assist». Cette distinction lui a été décernée pour les efforts humanitaires qu’il a consentis au Sénégal par le biais de sa Fondation. Elle est connue au Sénégal pour ses dons d’équipements et de matériels médicaux.

