Habib Diallo et Mbaye Niang muets ce week-end, n’ont pas évolué dans le classement des buteurs. Les deux joueurs sénégalais occupent toujours respectivement la troisième et quatrième place au classements des buteurs du championnat de France après la 17ème journée, jouée ce week-end.

Toutefois, la première et deuxième place sont occupés par Wissam Ben Yedder (1er) et Moussa Dembélé (2e). Double buteur hier face à Saint-Etienne, l’attaquant de Bondy a inscrit ses 8ème et 9ème but en championnat, en 7 journées seulement !

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS

1. Wissam Ben Yedder (Monaco) : 11 buts

2. Moussa Dembélé (Lyon) : 10 buts

3. Kylian Mbappé (Paris) : 9 buts

3. Victor Osimhen (Lille) : 9 buts

3. Memphis Depay (Lyon) : 9 buts

3. Habib Diallo (Metz) : 9 buts

7. Mauro Icardi (Paris) : 8 buts

8. Mbaye Niang (Rennes) : 7 buts

8. Neymar Jr (Paris) : 7 buts

8. Denis Bouanga (St-Etienne) : 7 buts

