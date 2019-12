Tirage pas forcément clément pour l’Olympiakos de Pape Abou Cissé qui se frottera à Arsenal, finaliste de la dernière édition, en 16es de finale de l’Europa League. La manche aller et celle de retour se dérouleront les 20 et 27 février 2020.

Η Άρσεναλ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του UEFA Europa League. / @Arsenal will be the opponent of Olympiacos in the 2019-20 UEFA Europa League round of 32.#Olympiacos #Football #Greece #UEL #UELdraw @EuropaLeague pic.twitter.com/8dr3fCB8Lu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 16, 2019