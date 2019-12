La Basketball Africa League va démarrer en mars prochain. Pour cette première ligue professionnelle de la NBA en Afrique, le Sénégal sera représenté par l’AS Douanes, champion du Sénégal. La préparation commence déjà avec le scouting du coach Pabi Guéye.

Le coach de l’équipe de basketball de l’As Douane, Mamadou Pabi Gueye a quitté Dakar hier dimanche en direction de Kigali (Rwanda). C’est pour assister au dernier tournoi des éliminatoires de la basketball African league (BAL) à partir de demain mardi nous informe le quotidien Stades.

L’AS Douane, faisant partie des clubs qualifiés pour cette compétition initiée par la NBA, a décidé d’y envoyer « Pabi »Gueye pour une supervision de leurs potentiels futurs adversaires. Mais , aussi pour une détection de talents susceptibles de renforcer les quadruples champions du Sénégal. Le BAL démarre en mars 2020.

Douze pays vont être représentés: l’Angola, l’Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie. Ces douze équipes seront partagées en deux poules de six équipes. La BAL est un partenariat de la NBA et la FIBA, Amadou Gallo Fall est le président de cette ligue professionnelle.

wiwsport.com