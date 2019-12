Keur Madior et l’US Ouakam ont fait le plein de points, à l’issue de la 2ème journée. A l’opposé, Jamono Fatick et Port n’ont toujours pas enregistré le moindre point après deux rencontres.

Keur Madior reprend son fauteuil de leader de la Ligue 2 à l’issue de la 2ème journée grâce à son succès sur Guédiawaye (2-0). Le club de Mbour est allé s’imposer chez GFC, ce lundi au stade Amadou Barry, grâce à Moussa Arno Coly et Papa Momar Diagne. Les Mbourois enchaînent donc un deuxième succès, au même titre que l’US Ouakam vainqueur de Port à Ngalandou Diouf (0-1).

Renaissance Dakar est la troisième formation à avoir imposé sa loi à l’extérieur, lors de cette deuxième journée. En déplacement à Fatick samedi, les Dakarois ont assuré l’essentiel (0-1) et restent à la 5e place au classement.

A l’issue de cette deuxième journée, seules deux équipes n’ont pas pris le moindre. Jamono Fatick et Port sont respectivement tombés à domicile devant Renaissance et USO, et affichent toujours un zéro pointé. Logiquement, les Portuaires et les Fatickois se retrouvent tout en bas du classement de la Ligue 2. A noter que plusieurs rencontres se sont soldées sans vainqueur.

Résultats de la 2ème journée :

DUC 0 – 0 EJ Fatick ;

Demba Diop FC 1 – 1 Thiès FC ;

Linguère 1 – 1 Amitié FC ;

Africa Promo Foot 0 – 0 Sonacos ;

Port 0 – 1 USO ;

Jamono de Fatick 0 – 1 Renaissance ;

Guédiawaye FC 0 – 2 Keur Madior

Wiwsport.com