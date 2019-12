L’équipe nationale féminine de football du Sénégal est absente du classement du mois de décembre de la Fifa publié vendredi, ‘’en raison de [son] inactivité prolongée’’, annonce l’instance dirigeante du football mondial sur son site internet.

Des équipes sont ‘’désormais non classées en raison de leur inactivité prolongée’’, selon la Fifa, qui précise qu’il s’agit des sélections de l’Equateur, du Sénégal, de Guyane, du Burkina Faso, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de la Dominique, de Grenade et de Curaçao’’.

Les Lionnes du Sénégal ont été éliminées de la CAN 2018 par l’Algérie en avril 2018 (2-1 et 0-2), et depuis lors elles n’ont pas joué de match officiel.Elles ont toutefois pris part au tournoi de la zone ouest B de l’Union des fédérations ouest-africaines de football, qui a eu lieu en mai dernier en Côte d’Ivoire. Les Lionnes du Sénégal avaient perdu leurs trois matchs, contre le Ghana (0-2), la Côte d’Ivoire (0-3) et le Togo (1-2).

‘’Les Etats-Unis terminent l’année 2019 comme ils l’ont commencée : au sommet du classement mondial féminin’’, annonce la Fifa.‘’Le Brésil, qui avait quitté le top 10 pour la première fois de son histoire en septembre dernier, y fait son retour et attaquera donc 2020 en terrain connu’’, ajoute le site internet de la Fifa.

L’équipe du Kenya fait partie de celles qui ont fait les plus fortes progressions, en occupant la 133e place, avec une progression de 10 places. Les Kényanes ont également créé la surprise en battant le Ghana (60e, moins 10), pourtant largement favori, lors d’une confrontation aller-retour pour les éliminatoires des Jeux olympiques 2020, précise la même source.

‘’Le classement de ces deux équipes s’en ressent, tout comme celui de la RD Congo (108e, plus 10) après sa (…) surprenante victoire face au Cameroun (49e, moins 3)’’, souligne la Fifa. Les Etats-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas constituent le trio de tête.

En Afrique, le Nigeria (39e équipe mondiale), le Cameroun (49e mondiale) et le Ghana (60e mondiale) occupent les trois premières places.Le prochain classement mondial féminin de la Fifa sera publié le 27 mars 2020, selon la même source.

