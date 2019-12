AS Nancy Lorraine est venu à bout de Châteauroux (2-1) ce vendredi, lors de la 18e journée de Ligue 2, grâce notamment à une réalisation du Sénégalais Saliou Ciss pour égaliser à 1-1 à dix minutes du terme.

Les premières rencontres de la 18ème journée de Ligue 2 se sont disputées ce vendredi 13 décembre 2019. Nancy a failli concédé sa première défaite de la saison à domicile. Cela aurait été immérité.

Après avoir mené 0-1 à dix minutes du coup de sifflet final, Châteauroux pensait le faire à Nancy. Mais les rouges et blancs ont finalement renversé la Berrichonne (2-1), grâce à des réalisations de Saliou Ciss, auteur du but égalisateur, et Ande Dona Ndoh dans les dix dernières minutes (2-1).

De quoi se donner de l’air après la déroute face à Caen lors de la 17e journée. Saliou Ciss carbure à trois réalisations et une passe décisive cette saison. Seulement exceptionnel pour un défenseur. Son compatriote, Makhtar Gueye blessé au pied n’a pas participé à la rencontre.

Au classement, Nancy grimpe à la neuvième place, loin devant son adversaire du jour.

