Depuis sa nomination comme sélectionneur national depuis mars 2015, Aliou Cissé n’a pas encore gagné de trophée. Le Sénégal est quart de finaliste de la CAN 2017 au Gabon et finaliste de la CAN 2019 en Egypte. Les lions ont aussi participé au Mondial 2018 en Russie. Un bilan satisfaisant selon certains observateurs. Mais le Sénégal doit gagner une coupe avec cette génération où évolue l’un des meilleurs joueurs au monde qui est Sadio Mané ou encore l’un des meilleurs défenseurs d’Europe Kalidou Koulibaly. Avec des joueurs talentueux, le Sénégal, meilleur équipe d’Afrique selon le classement FIFA doit remporter un trophée continental et aller loin au prochain Mondial.

Objectif CAN 2021-Mondial 2022

Le contrat du sélectionneur Aliou Cissé était prolongé en 2019 avant la coupe d’Afrique des Nations. Le technicien sénégalais est donc reconduit jusqu’en 2022. L’objectif est donc clair: sortir victorieux de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun. Le Sénégal est finaliste malheureux de la dernière CAN. Les lions sont battus par l’Algérie (1-0). Si personne ne lui reprochera de ne pas parvenir à rivaliser avec cette grande équipe d’Algérie, il est clair qu’il faudra faire le plein face aux grandes nations de football pour enfin gagner cette coupe d’Afrique. En 2022, il y’a aussi la coupe du monde qui se jouera au Qatar. Aliou Cissé et son équipe devront qualifier le Sénégal au Mondial pour avoir en proche une troisième qualification en phase finale de coupe du monde après 2002 et 2018.

Avec quel jeu ?

Les sénégalais rêvaient d’un jeu de possession depuis l’arrivée d’Aliou Cissé comme sélectionneur du Sénégal en 2015. Mais tel n’a pas été sa stratégie et sa philosophie au début. Aliou Cissé misait plutôt sur « la gagne quelque soit la manière ». Aliou n’a jamais fait du « beau jeu » un idéal à atteindre, se concentrant sur la victoire. Mais avec le temps, le jeu du Sénégal commence à changer avec des milieux de terrain qui jouent au ballon et capables de faire jouer leurs coéquipiers. On a vu lors de la dernière coupe d’Afrique un trio Gana Gueye, PAN, Krépin qui avait bien marché. Le 4-3-3 crée beaucoup d’opportunités à cette équipe sénégalais qui détient des joueurs rapides sur les cotés. Aliou doit maintenir cette stratégie et essayer de diversifier les systèmes de jeu qui peuvent varier au cours de la rencontre. Mais aussi, l’efficacité devant les buts dans les grands moments doit etre travaillé davantage. Lors de la dernière CAN, on a suivi Mbaye Niang, l’attaquant sénégalais qui faisait beaucoup d’efforts sur la pointe de l’attaque mais qui n’arrivait pas à ouvrir son compteur. Et en compétition majeur, le plus lucide, le plus efficace devant les buts gagne en général tous les matches.

Avec quels joueurs ?

Dans ses débuts avec l’équipe nationale du Sénégal, Aliou n’avait pas de onze type. Il n’a plus ce genre de problème vu les performances de l’équipe du Sénégal, numéro 1 en Afrique. Le sélectionneur détient son ossature et renforcera l’équipe avec des joueurs capables d’amener le Sénégal très loin. Mais ses choix quant aux joueurs qui ne seront pas en compétition est clair. Aliou avait évoqué lors d’une conférence de presse qu’il préfère sélectionner des joueurs qui évoluent dans des championnats majeurs, ou encore qui ont un certains niveau de jeu. Cela veut dire qu’il n’hésitera pas à se passer de joueurs même talentueux s’il juge qu’ils ne répondent pas à son projet. Avec l’age, il y’aura quelques joueurs qui vont certainement quitter la tanière avant la coupe d’Afrique 2021 et la Coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar. L’équipe du Sénégal aura donc besoin du sang neuf avec de jeunes talents qui vont venir renforcer le groupe et essayer d’amener cette équipe sénégalaise le plus loin possible.

wiwsport.com