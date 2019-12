Le directeur technique national Mayacine Mar était présent hier dans les locaux de la fédération sénégalaise de football pour la cérémonie de présentation de trophées et remise de primes à l’équipe nationale U20 et celle de Beach Soccer.

Mayacine Mar est toujours à son poste, rien n’a changé! Interrogé par nos confrères de Igfm sur la rumeur de son limogeage, le technicien est allé droit au but. « Je suis toujours là, j’ai la confiance du président de la fédération, c’est le plus important. Le reste ne compte pas pour moi. » Il ajoute : »Ce qui est essentiel aujourdhui est que nus travaillons bien. Le choix des entraîneurs aujourd’hui est un bon choix. Le choix des préparations, des stages est un bon choix. Et cela nous permet d’avoir de bons résultats. »

Concernant son travail, le DTN a la conscience tranquille sur son devoir de faire de bons résultats avec les moyens dont il dispose. « On est jamais satisfait de ce que l’on fait. Parce que tout simplement, on est là pour ça. Moi personnellement je n’attend pas que l’on me félicite. Je n’attend pas que l’on m’encourage parce qu’en fait, j’ai été mis ici pour mettre en place cette politique. Je crois que dans ma conscience propre, je peux regarder les gens les yeux dans les yeux parce que ce pourquoi je suis mis ici je suis entrain de faire ce que je peux. Il est clair qu’on a pas tous les moyens de faire tout ce que l’on veut. Mais pour ma part, j’estime que j’ai mis une brique de plus dans la construction. »

S’agissant des performances réalisées par les sélections, il se réjouit des résultats obtenues au courant de l’année 2019 « Je pense que le Beach Soccer est l’une des disciplines qui nous apporte beaucoup de satisfactions. Plusieurs fois champion d’Afrique, gagner les tournois auxquels il participe, aller régulièrement à la coupe du monde. Au niveau des sélections U17, U20 et seniors, avec tous les tournois qui sont gagnés au courant de l’année 2019, je pense que c’était un moment solennel pour marquer à l’endroit des jeunes leurs efforts consentis durant ces compétitions… »

