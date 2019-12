L’équipe de CEMT Ziguinchor a été sacré championne de la D2, grâce à sa victoire hier sur INSEPS-UCAD (61-58). Retenez que les deux équipes sont promues en première division.

CEMT a trés tot pris les choses en main de cette rencontre en remportant le premier quart temps (18-9). Les ziguinchoroises vont s’offrir un matelas de 14 points à la pause (33-19). INSEPS-UCAD est dominé dans tous les secteurs du jeu. La pause permettra sans doute au staff d’apporter les correctifs nécessaires.

CEMT maintient le rythme et garde l’avantage (47-33) au terme du 3e quart temps. Menées au score, les étudiantes de l’INSEPS tentent le tout dans le « money-time ». Elles refont leur retard et comptent un point de plus à quelques minutes de la fin. Mais, les zinguinchoroises ne tremblent pas et l’emportent finalement (61-58).

CEMT est sacré champion de cette finale et les deux équipes vont jouer dans l’élite la saison prochaine.

Source: Record