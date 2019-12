Après avoir limogé Carlo Ancelotti mardi soir, Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, a intronisé Gennaro Gattuso comme nouvel entraîneur.

De Laurentiis veut secouer ses joueurs et pour cela, il a décidé de nommer un entraîneur à poigne. En effet, c’est Gennaro Gattuso qui va reprendre les commandes. « Bienvenue à toi Rino », a confirmé le patron ADL sur son compte Twitter avant que le club confirme quelques instants plus tard. Une conférence de presse est prévue dans les minutes à venir pour expliquer plus en détails ce choix et les dessous du contrat de l’ancien international italien.

Gennaro Gattuso arrive avec un objectif clair, fixé par son nouveau président : qualifier Naples pour la prochaine Ligue des Champions, soit terminer dans les 4 premiers du championnat. Actuellement, le club est 7e de Serie A avec 21 points au compteur, à 8 points du 4e, Cagliari. Surtout, il n’a plus gagné en Serie A depuis le 19 octobre dernier et vient d’enchaîner 7 matches consécutifs sans succès. Il faut donc remobiliser les troupes avec un homme de caractère.

Selon La Gazzetta dello Sport, Gattuso touchera 750 000 euros au total d’ici juin. S’il parvient à qualifier Naples en Ligue des Champions, son contrat sera automatiquement prolongé de deux ans, avec un salaire d’1,5 millions par an. Mine de rien, c’est un joli rebond pour l’ancien milieu de terrain, âgé de 41 ans, qui avait été limogé de l’AC Milan, son club de cœur, à la fin de la dernière saison, où il n’avait pas su redresser durablement le club.

