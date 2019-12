Précisément le 21 janvier à 19 heures. La cérémonie aura lieu à l’hôtel Ritz Carlton du Caire, en Egypte. La première journée des matchs de poules aura lieu dés le mois de mars. Quarante sélections seront réparties en 10 poules de 4 équipes et les vainqueurs de chaque groupe s’affronteront en match de barrages. Les 5 vainqueurs seront les représentants de l’Afrique au Qatar.

Le Sénégal fait partie des 26 équipes exemptées au tour préliminaire (Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Egypte, Ghana, Cameroun, RDC, Cote d’Ivoire, Mali Burkina Faso, Afrique du Sud,Guinée, Cap-Vert, Ouganda, Zambie, Bénin, Gabon, Congo, Madagascar, Niger, Libye, Mauritanie,Kenya, Centrafrique). 14 équipes (Malawi, Djibouti, Zimbabwe, Mozambique, Rwanda, Togo, Guinée Bissau, Angola, Namibie, Soudan, Ethiopie, Tanzanie, Guinée Equatoriale, Liberia) se sont qualifiées à l’issue de ce tour et forment dont les 40 équipes.

La coupe du monde Qatar 2022 est prévue du 21 novembre au 18 décembre.

🚨 #WCQ DRAWS 🚨

🗓️ South America: 17 December, 10:00 (local time) 🌎

🗓️ Africa: 21 January, 19:00 (local time) 🌍

🎥 You can watch them live on @YouTube 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 11, 2019