L’équipe nationale U20 a décidé d’insister sur les tirs au but après les échecs notés dans cet exercice en 2019, a annoncé son entraîneur, Youssouph Dabo dans un entretien avec APS.

« Au-delà de l’aspect technique, il faut être capable de contrôler ses nerfs », a indiqué le technicien, rappelant qu’en plus de la qualification en finale de l’UFOA U20 contre la Gambie, le Sénégal a remporté en août dernier la médaille de bronze aux Jeux africains contre le Mali aux tirs au but.

Dabo se dit convaincu que contrairement à une idée très répandue dans notre pays, le facteur chance est minime par rapport à la préparation que le tireur doit avoir avant de se présenter pour cet exercice. »Nous savons que les footballeurs s’appliquent de mieux en mieux et le résultat est là », a rappelé le coach interrogé sur la qualification de son équipe en finale du tournoi UFOA U20 aux tirs au but.

Dans un passé récent, les équipes du Sénégal échouaient souvent dans cet exercice et en 2019 en plus de la finale de la CAN U20 contre le Mali, le Sénégal a été sorti en quart de finale de la Coupe du monde aux tirs au but contre la Corée du Sud. »Auparavant, je le reconnais, on ne bossait pas souvent sur cet aspect mais actuellement, nous avons décidé de faire face », a-t-il par ailleurs ajouté.

wiwsport.com