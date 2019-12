Mbwana Samattan l’attaquant vedette du club belge veut quitter la scène européenne la tête haute mardi à Naples de Kalidou Koulibaly, actuel leader de poule, où Genk jouera son dernier match européen de la saison. Le club limbourgeois, dernier avec 1 point, est d’ores et déjà éliminé.

Si Genk a subi plusieurs défaites en Ligue des Champions, Samatta présente des statistiques impressionnantes, avec trois buts marqués en cinq journées, l’attaquant reste le meilleur buteur d club.

« Marquer en Ligue des Champions procure une sensation incroyable, mais le football est un sport d’équipe et je ne peux pas être satisfait quand on perd », a déclaré le buteur tanzanien lundi lors de la conférence de presse d’avant-match. « Nous voulons terminer sur une belle note à Naples. Pour mes coéquipiers et pour moi-même, c’est fantastique de pouvoir jouer sur le terrain d’un grand champion comme Diego Maradona ».

A Naples, Samatta aura comme adversaire le coriace défenseur Kalidou Koulibaly, le milieu défensif sénégalais passé par Genk. « Je n’ai pas joué avec lui à Genk mais je sais ce qu’il représentait pour le club. Nos supporters parlent encore de lui. Je vais l’affronter mais je ne le crains pas », dit Samatta.

