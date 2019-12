Le PSG aurait inscrit le nom de Sadio Mané (27 ans) sur sa short-list, en vue de renforcer son attaque, lors du mercato estival.

Si l’on en croit les informations rapportées par France Football, Leonardo lorgne l’attaquant des Reds. Le dossier serait néanmoins lié à ceux de Neymar et Kylian Mbappé, lesquels sont respectivement convoités par le Barça et le Real Madrid.

Il reste également à voir ce qu’en pense Liverpool, avec qui l’attaquant sénégalais est sous contrat jusqu’en 2023. Sadio Mané serait donc la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain. Extrêmement talentueux, l’ancien joueur de Génération Foot pourrait répondre présent là ou Neymar est encore à la peine.

Moins blessé que le Brésilien, Sadio pourrait devenir le serial-buteur du PSG, et emmener les Parisiens plus loin que le stade des quarts de finale. Mané a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 15 apparitions, cette saison, en Premier League.

