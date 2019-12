En ce début de saison 2019-2020, le Paris Saint Germain n’est pas épargné par les blessures. Ce samedi, le milieu défensif du club de la capitale a rejoint l’infirmerie, touché, Idrissa Gueye, visiblement gêné musculairement à une cuisse a été contraint d’abandonné leurs coéquipiers à la 26e minute de jeu contre Montpellier.

Avant cette rencontre de la 17e journée de Ligue 1 finalement enlevée par le Paris Saint-Germain à Monpellier (3-1), le milieu de terrain sénégalais était pourtant incertain.

« La première blessure de Gueye était une crampe »

En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel est revenu sur ces deux faits de jeu. Concernant la blessure d’Idrissa Gana Gueye, le technicien allemand ne s’est pas forcément montré inquiet: « On ne sait pas si c’est la conséquence de l’autre blessure. Mais la première blessure (celle de Gueye), ce n’était pas une blessure, c’était une crampe. Aujourd’hui (samedi), j’ai parlé avec lui et je pense qu’il est sorti avec une blessure. Il a senti quelque chose et il a eu peur de faire un sprint. C’est pour cela qu’il était mieux de le laisser sortir », a fait savoir le technicien allemand au micro de RMC, visité par wiwsport.

wiwsport.com