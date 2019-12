L’équipe du Paris Saint-Germain (élite française), en quête d’un remplaçant au Brésilien Thiago Silva, a coché le nom du défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, annonce le quotidien français Le Parisien.

Agé de 28 ans, Koulibaly fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club italien lors des prochains transferts, si une offre importante est faite aux dirigeants napolitains, selon des médias européens. Né en France, il offre des gages d’intégration aisée au PSG. Ses dernières performances avec Naples et son rang de capitaine, en Italie et au Sénégal, font de lui une cible intéressante pour le club français, qui cherche à franchir un palier en Ligue des champions (LDC).

Le champion de France éprouve de la peine à intégrer le carré d’as de la LDC. Il aura affaire à plusieurs concurrents intéressés par le défenseur sénégalais. En Angleterre, Manchester United, Manchester City et Tottenham cherchent à consolider leur défense avec Kalidou Koulibaly.

Les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid en l’occurrence, sont également cités parmi les clubs désireux d’avoir Koulibaly dans leur effectif, le second voulant préparer l’après-Sergio Ramos, âgé de 33 ans depuis mars dernier.

Thiago Silva, arrivé en 2012 au PSG, en provenance de l’AC Milan, accumule les bonnes performances avec son équipe. Mais ‘’son attitude en match, comme à l’entraînement, continue d’interroger’’, écrit Le Parisien, concernant le défenseur âgé de 35 ans.

« Ses coéquipiers notent un surplus de stress chez lui, lors des grands rendez-vous », poursuit le journal français dans sa livraison de ce samedi.

« Le Brésilien diffuse de mauvaises ondes au quotidien en se repliant sur lui-même, ou en multipliant les regards noirs au Camp des Loges (lieu d’entraînement du PSG) », affirme Le Parisien, réputé très proche du Paris Saint-Germain.

A cause de cela, explique le journal, Silva, qui a fait plusieurs appels du pied aux dirigeants de son club, n’a pas encore reçu des échos favorables à la demande de prolongation de son contrat. Son salaire est le plus gros, chez les joueurs du club de la capitale française, après ceux de Neymar, de Kylian Mbappé et d’Edison Cavani.

APS