Quelques jours après sa sortie moins académique sur l’issue du Ballon d’Or, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp a changé de ton sur son poulain sénégalais. Le technicien allemand a déclaré que Sadio Mané a des ressources pour remporter le titre prestigieux dans l’avenir.

L’international sénégalais a été sous une forme sensationnelle en 2019 et a remporté le vote de Messi aux Best Awards de la FIFA en septembre. Cependant, il a terminé quatrième du Ballon d’Or derrière l’attaquant barcelonais Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo.

Messi a déclaré être surpris que Mané ait terminé quatrième, mais Klopp ne s’attend pas à ce que ce soit le cas pour longtemps. « Les trois premiers du Ballon d’Or ont été Messi, Van Dijk, Cristiano, puis Sadio. C’est une belle rangée. Avoir deux joueurs là-bas montre beaucoup », a déclaré le patron des Reds.

« Sadio est dans une forme incroyable. Depuis son arrivée, il joue un rôle extrêmement important. Je me souviens encore de son premier but, le but d’ Arsenal : courir le long de la ligne, couper à l’intérieur et passer le pied gauche dans le coin le plus éloigné. Un objectif incroyable. Et chaque année, il fait de grands pas et va dans le bon sens ».

« Pour un joueur offensif quand Messi a dit quelque chose comme ça… Sadio, surtout contre Barcelone à la maison, était très impressionnant, c’était comme si nous avions trois joueurs sur le terrain. S’il reste en bonne santé, il aura une carrière incroyable devant lui et je pense qu’il peut monter dans cette table du Ballon d’Or. Mais ensuite, d’autres personnes prennent des décisions – même Lionel Messi ne peut en décider. »

Mané est le meilleur buteur de Liverpool cette saison avec 13 et était parfois injouable dans le derby de Merseyside en milieu de semaine contre Everton, ce qui a restauré leur avance de huit points en haut du tableau.

