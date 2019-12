Interrogé par le club, le vice champion d’Afrique n’a pas caché sa joie « Je suis très heureux d’aider l’équipe, c’est un grand honneur pour moi. Cela a été des semaines merveilleuses pour moi et mes coéquipiers et nous devons continuer à avancer. Je tiens à remercier les fans, ainsi que tous ceux qui ont voté pour moi, je vous aime tous », a t-il déclaré

“I’m here trying to give my best all the time and to get an award is an honour for me.”

Sadio reflects on November and being voted @StanChart Player of the Month 🏆

— Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019