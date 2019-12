Pierre Ménès estime que les sifflets à l’encontre de Mbaye Niang lors de Stade Rennais – ASSE (2-1) étaient injustes.

Dimanche, à l’occasion de la réception de l’ASSE, les supporters du Stade Rennais ont largement sifflé Mbaye Niang à sa sortie du terrain. Une attitude que Pierre Ménès ne comprend pas comme il l’a fait savoir à l’occasion de son analyse « Pierrot face cam ».

« Je trouve que c’est un peu tôt pour taper sur Niang. Je pense qu’il a fait aussi quelques bons matches ces derniers temps… Je pense aussi que ce n’est pas facile de jouer en attaque dans cette équipe de Rennes où tu as Del Castillo qui est en phase de construction, Tait qui déçoit beaucoup, Raphinha en phase d’acclimatation… Il ne faut pas oublier que Sarr et Ben Arfa sont partis. Il est évident que l’escouade offensive de Rennes était meilleure l’année dernière que cette année », décrypte le consultant du CFC.

Pour Ménès, il est injuste d’imputer la situation actuelle à l’attaquant sénégalais : « J’ai vu trop de matches cette saison où on demande trop de choses à Niang : garder le ballon dos au jeu, dribbler, sprinter, de déborder… On lui demanderait presque de centrer et de mettre la tête lui-même. Je pense que c’est plus du surmenage que du désintérêt. Mais bon, c’est vrai que c’est à surveiller compte-tenu de sa prestation contre Saint-Etienne », conclut-il.