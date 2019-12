Dans une interview accordée à Onze mondial, le milieu de terrain sochalien est revenu en détail sur son profil. Ousseynou Thioune veut « taper dans l’oeil du sélectionneur ».

Tu es international sénégalais, que ressens-tu quand tu joues pour ton pays ?

Tout récemment, le coach a fait appel à moi. Tout joueur rêve de défendre les couleurs de sa nation. Ça me motive et j’essaie d’être de plus en plus performant en club pour ensuite aller jouer avec mon pays. Mon objectif est de taper dans l’oeil du sélectionneur.

Justement, tu as été rappelé en sélection par Aliou Cissé lors du dernier rassemblement, comment as-tu réagi quand tu as appris la nouvelle ?

J’étais hyper heureux. Ça m’a donné de la confiance et de la motivation. Côtoyer des grands joueurs, c’est un rêve et c’est une bonne chose pour ma carrière. C’est une fierté de jouer avec Sadio Mané Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gueye et de partager le terrain avec eux. Ceux sont des joueurs de classe mondiale. J’essaye d’apprendre d’eux.

Comment te définirais-tu en tant que joueur ?

Je suis un combattant, j’aide l’équipe à mieux défendre et à mieux attaquer. En club, je joue plus dans une position offensive que défensive. J’essaie d’aider l’équipe avec mes récupérations de balle et je tente d’aller de suite vers l’avant, pour aider l’équipe. Au début de ma carrière, j’étais attaquant de pointe. Par la suite, quand les entraîneurs m’ont vu jouer, ils m’ont dit : « Tu n’es pas fait pour être attaquant ! Tu es fait pour être au milieu de terrain ». Moi-même, je ne sais pas à quel poste je joue, car je suis très polyvalent. Je me définis donc comme un milieu de terrain très polyvalent (sourire).

Quels sont les clubs et championnats qui te font rêver ?

Le Real Madrid est mon équipe et la Premier League mon championnat. Je rêve de jouer là-bas un jour.

Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter par la suite ?

Assurer le maintien avec Sochaux, être performant en club, retourner en sélection et ce sera déjà bien (rires) !

wiwsport.com