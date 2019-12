Alex Oxlade – Chamberlain a confié que le principal point commun entre deux de ses coéquipiers à Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané est leur penchant soliste. Ils ne donnent pas très souvent le ballon à leurs coéquipiers.

« Un point commun entre Sadio Mané et Mohammed Salah ? C’est qu’ils ne nous passent pas beaucoup la balle. Ils aiment beaucoup tirer » a déclaré le milieu de terrain sur un ton ironique, rapporte Stades. Salah et Mané sont en feu en ce début de cette saison, marquant 14 buts en Premier League et permettant aux hommes de Klopp d’avoir huit points d’avance en tête du classement. « Les équipes les plus performances rassemblent des joueurs dotés de compétences et de qualités particulières. Le vestiaire de Liverpool accueille des joueurs de plus de 20 pays. Tout le monde apporte quelque chose de différent à l’atmosphère sur et en dehors du terrain « , admet Alex Oxlade – Chamberlain.

