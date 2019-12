Arrivée l’été dernier à Troyes, l’ancien attaquant de Dakar Sacré Cœur, qui évoluait juste qu’ici avec la réserve du club français a vécu sa première titularisation avec l’équipe première de Troyes, hier face Rodez comptant pour la dix-septième journée de la ligue 2 française.

Pape Maissa Ba a inscrit son premier but en ligue 2 française ce mercredi contre Rodew. Sur une récupération du milieu de terrain qui sert Raveloson sur le couloir droit, dont le centre au second poteau est repris par une tête croisée parfaite de Pape Maissa Ba. L’attaquant sénégalais signe ainsi son premier et l’unique but de la rencontre. il offre les 3 points à son équipe qui grimpe à la quatrième place de la Ligue 2 française.

