Buteur ce mercredi soir face à l’Ostende, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Coupe de Belgique, Krépin Diatta a permis au FC Bruges de revenir au score avant de l’emporter par la séance de tirs au but (2-4).

Les Brugeois se sont qualifiés sans gloire pour les quarts de finale de la compétition après n’avoir pas montré grand-chose face à une courageuse équipe mal lotie en championnat.

Mené 1 à 0, Bruges a pu compter sur l’inévitable Krepin Diatta qui a égalisé à un peu plus d’un quart d’heure du terme (73′ 1-1), alors que l’Ostendais Yaya Sané, sénégalais et natif de Diourbel, a été exclu dans la foulée après avoir écopé de deux cartons jaunes en l’espace de deux minutes (76′). Les Blauw & Zwart n’ont toutefois pas réussi à trouver la faille en fin de match et en prolongation. La qualification s’est donc joué aux tirs au but, et les leaders du championnat belge ont émergé (2-4) grâce, notamment, à deux arrêts de Simon Mignolet.

C’est le premier but de Krépin Diatta dans la compétition, cette saison. Rappelons que, le Lion est retenu parmi les cinq jeunes joueurs finalistes pour le Prix du Meilleur Jeune joueur africain de l’année 2019.

