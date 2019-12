Phénoménal joueur, Sadio Mané a encore captivé l’attention des férus de la Premier League. Pas suffisant pour lui d’avoir effectué deux sublimes passes décisives, il s’est en plus offert un but extraordinaire dans ce derby face à Everton.

Sadio Mané dont sa 4e place au Ballon d’Or France Football continue de faire débat, est clairement l’homme de ce derby entre Liverpool et Everton. Il a largement participé à la domination de son équipe en première période en inscrivant le quatrième but des Reds après deux passes décisives.

Sur un contre, Mané élimine Iwobi et lance Alexander-Arnold, qui remonte tout le terrain, fixe le dernier défenseur et retrouve son coéquipier dans l’axe, à l’entrée de la surface. Mané ouvre son pied gauche pour conclure sans contrôle. Un but magnifique qui répond à ses détracteurs lors du vote pour le Ballon d’Or. Le sénégalais débloque pour le moment la situation en faveur de l’équipe de Jürgen Klopp (4-2).