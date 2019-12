Pour sa première participation à une CAN, Krépin Diatta a fait parler l’étendue de son talent cette année. Ces performances lui ont valu d’être retenus parmi les cinq jeunes joueurs finalistes pour le Prix du Meilleur Jeune joueur africain de l’année 2019.

On ne le présente plus aux férus du football africain. Le milieu de terrain du FC Bruges et des Lions du Sénégal, Krépin Diatta s’est révélé au grand public lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, Egypte 2019. Fort performant avec son club en D1 belge, le jeune Diatta a même été désigné homme du match lors de sa première apparition en CAN, face à la Tanzanie.

S’il ne manque pas tout de même de sérieux concurrents pour cette distinction, Krépin Diatta garde de réelles chances pour sortir vainqueur de ce trophée, au regard de sa progression permanente. Pour rappel, Krépin Diatta avait terminé deuxième en 2017.

Il part favori pour cette édition devant des jeunes comme Hakimi, Chukwueze, Osimhen, puisqu’il a été désigné meilleur jeune joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte.

– Achraf Hakimi 🇲🇦

– Krépin Diatta 🇸🇳

– Moussa Djenepo🇲🇱

– Samuel Chukwueze 🇳🇬

– Victor Osimhen 🇳🇬 The updated shortlist for Youth Player of the Year is not shy of talent! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1yg1pCcxZf — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

