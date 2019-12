La 15ème journée de la Premier League donne le spectacle du derby de la Mersey, entre Liverpool et Everton. Actuel leader du championnat, Liverpool part avec un large avantage face à son voisin ennemi (17e, 14 pts).

Liverpool marche actuellement sur l’eau en Premier League, et Sadio Mané et ses coéquipiers sont sur une série de 14 matchs sans défaite en championnat. Si le match contre Manchester City est l’un de ses matchs les plus attendus de la saison, le derby de la Merseyside face à Everton, n’en est pas moins.

La particularité de ce derby pour Sadio Mané, sera que pour la première fois depuis quatre saisons, il ne fera pas face à son compatriote, Idrissa Gana Guèye, qui a quitté les Toffees l’été dernier pour rejoindre le PSG. En plus, les Reds sont sur une chaise de confort qui atténue un peu la tension entre les deux formations. Mais un derby reste ce qu’il est et la méforme de Everton ne prédit aucun sort dans ce choc.

Voici un des bijoux de Sadio Mané dans le derby de la Merseyside

