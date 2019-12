La CAF a publié ce mercredi la short-list des 10 joueurs retenus pour le Ballon d’Or africain 2019. Grand favori du Prix cette année, le numéro 10 de Liverpool, Sadio Mané est bien présent dans cette liste pour succéder à son coéquipier égyptien, Mohamed Salah, double tenant du titre.

Le quatrième joueur du Ballon d’Or européen n’est pas le seul sénégalais présent dans cette liste de 10 finalistes. Le capitaine des Lions et récemment désigné meilleur défenseur de la Serie A, fait partie des dix joueurs retenus dans la short-list publiée par la CAF.

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣

The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝

Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN

— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019